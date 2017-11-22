«غرفة دبي» تعزز تعاونها مع «غرفة الرياض» في شهادات المنشأ والأنظمة التقنية

دبي (الاتحاد)

استقبلت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها وفداً من غرفة تجارة وصناعة الرياض لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال شهادات المنشأ والتصديقات وتسجيل العضوية والأنظمة الذكية.

وترأس وفد غرفة الرياض أحمد السويلم، أمين عام الغرفة، حيث ضم الوفد فيصل الفهيد، مساعد الأمين العام لخدمات العملاء في غرفة الرياض، وعدد من مديري الأقسام المختلفة لغرفة الرياض، وكان في استقبال الوفد الزائر حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وعتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، وعدد من رؤساء ومديري الإدارات المختلفة لغرفة دبي.

وعرضت غرفة دبي خلال الاجتماع أفضل ممارسات الغرفة في خدمات العضوية والتصديق وشهادات المنشأ، وإدارة خدمات العملاء والأنظمة المستخدمة، والخدمات الإلكترونية والأنظمة الذكية، خاصة أن غرفة دبي تعتبر من الجهات العالمية المتميزة في إصدار شهادات المنشأ وخدمة العملاء وإثراء تجربتهم.

وأشار بوعميم إلى أن السعودية تعتبر أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة عن نمو في قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 بنسبة 20.2%، حيث بلغت خلال هذه الفترة 87.6 ‬مليار ‬درهم ‬إماراتي ‬مقارنةً ‬بـ‬72.9 ‬مليار ‬درهم ‬إماراتي ‬خلال ‬نفس ‬الفترة ‬من ‬عام ‬2016، ‬ما ‬يجعل ‬السعودية ‬الوجهة ‬التجارية ‬الأولى ‬لصادرات ‬وإعادة ‬صادرات ‬أعضاء ‬غرفة ‬دبي.ولفتت الغرفة إلى أن عدد الشركات السعودية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي يبلغ 2150 شركة، حيث‏‭ ‬تعمل ‬الغرفة ‬على ‬توفير ‬بيئة ‬عمل ‬محفزة ‬للشركات ‬السعودية ‬لمساعدتها ‬على ‬الاستفادة ‬من ‬الفرص ‬في ‬سوق ‬الإمارة ‬في ‬مختلف ‬القطاعات، وأشاد السويلم بالإنجازات التي حققتها غرفة دبي على صعيد دعم مجتمع الأعمال، وتسهيل التدفقات التجارية والتعاون الثنائي على نظرائها في دول الخليج العربي، مؤكداً الحرص على التعاون المشترك، وتبادل الخبرات مع غرفة دبي، والاستفادة من تجاربها ومبادراتها لما فيه المصلحة المشتركة.