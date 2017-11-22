إدراج «أدنوك للتوزيع» يعزز ثقة المستثمرين بالسوق

حاتم فاروق (أبوظبي)

يعد الإعلان عن اكتتاب شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» والمنتظر إطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري، إضافة نوعية للأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يصنف في الوقت الراهن أنه الأفضل عالمياً في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة بلغت 5.3% من رأس مال الشركات المدرجة، بحسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال البلوشي لـ«الاتحاد»، إن شركة «أدنوك للتوزيع» تعد من الشركات الكبرى بقطاع الطاقة والنفط، وهو القطاع الذي يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية لتمثيله بأوراق مالية جديدة تساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين على الصعيدين العالمي والمحلي، فضلاً عن خلق فرص استثمارية جديدة، مؤكداً أن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجح في استقطاب نحو 1.7 مليار درهم صافي استثمار أجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، رصدت 4 قطاعات اقتصادية حيوية في اقتصاد الإمارة خاصة، ودولة الإمارات عامة غير ممثلة في أسواق المال المحلية، وهي قطاعات البتروكيماويات، والصحة، والتعليم، والتجزئة، منوهاً بأن نجاح اكتتاب «أدنوك للتوزيع» سيكون خطوة نحو سد هذه الثغرة، تتبعها خطوات لإدراج شركات تعمل في قطاعات أخرى قريباً.

وتبدأ شركة «أدنوك للتوزيع» طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي بسوق أبوظبي للأوراق المالية الأحد المقبل، وذلك لعدد من الأسهم العادية بحد أدنى 1.25 مليار سهم عادي، وبحد أقصى 2.5 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم (والتي تمثل 10% كحد أدنى و20% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة) بنطاق سعر طرح لكل سهم.