«أراضي دبي» تطلق النسخة الثانية من «جائزة العقارات الخليجية»

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي و«أواردس إنترناشيونال»، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة العقارات الخليجية التي تستهدف كافة الشركات العاملة في القطاع العقاري بمنطقة الخليج.

وقال محمود البرعي، الرئيس التنفيذي لمعهد دبي العقاري الذراع التعليمية لاراضي دبي:«تكتسب هذه الجائزة أهمية قصوى، نظرًا لقيام أراضي دبي بتنظيمها والإشراف عليها، إلى جانب استعانتها بنخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الجائزة، لتشكيل لجنة تحكيم رفيعة المستوى، ونهدف من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة المنافسة بين الشركات العقارية بما يؤثر إيجاباً على بيئة الاستثمار العقاري.

وأضاف البرعي، حظيت الدورة الأولى من الجائزة بإقبال كبير، حيث استقبلت الدائرة ما يزيد على 150 ملف ترشيح. وحددت الدائرة جدولاً زمنياً للدورة الأولى من الجائزة، حيث سيكون الموعد النهائي لطلب الاشتراك المبكر في 18 ديسمبر المقبل، بينما حدد يوم27 ديسمبر المقبل الموعد النهائي للمشاركة، وتعلن اللجنة المختصة أسماء المرشحين للنهائيات في مارس 2018، على أن تتم إقامة الحفل الختامي، وتوزيع الجوائز يوم 21 مارس 2018.