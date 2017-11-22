17 % حصة المواطنين من نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استقبلت الفنادق والشقق الفندقية في الدولة خلال 2016 أكثر من 22.8 مليون نزيل منهم 3.6 مليون نزيل من المواطنين، بنسبة 17% من إجمالي نزلاء الفنادق والشقق الفندقية في الإمارات خلال العام الماضي، بحسب تقرير «إحصاءات السياحة في الدولة 2016»، الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.

وأظهرت بيانات التقرير أن قطاع نزلاء الفنادق والشقق الفندقية سجل نمواً بلغ 7% خلال العام الماضي، مقابل عدد النزلاء في العام 2015، مشيرة إلى أن حصة دول التعاون من النزلاء بلغت 3.8 مليون وبنسبة 16.5%، فيما بلغت حصة الدول العربية 11% وبـ 2.6 مليون زائر، واستحوذت الدول الآسيوية على المركز الأول بنسبة 22.2%، وتلتها أوروبا بنسبة 21.8%.

وأوضح التقرير، أن فنادق الإمارات استقبلت 22 مليوناً و868 ألفاً و489 نزيلاً فندقياً عام 2016 بنمو بلغ 7% عن عام 2015، الذي استقبلت فيه 21 مليوناً و417 ألفاً و611 نزيلاً فندقياً، لافتاً إلى أن عدد الغرف الفندقية في الإمارات بلغ 155 ألفا و704 غرف فندقية عام 2016 بنمو 5% عن عام 2015 الذي بلغ فيه عدد الغرف الفندقية 148 ألفاً و632 غرفة فندقية.

وقالت الهيئة في تقريرها، «أمضي نزلاء الفنادق في الدولة 73 مليونا و854 ألفاً و531 ليلة فندقية في فنادق الإمارات عام 2016 بنمو 6%عن عام 2015، الذي أمضوا فيه 69 مليوناً، و766 ألفا و747 ليلة فندقية، وبلغ متوسط إقامة النزيل الفندقي 3.23 ليلة فندقية».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات قطاع الفنادق في الدولة بلغت 31 ملياراً و630 مليونا و805 آلاف و379 درهما عام 2016، بانخفاض بلغ 4% عن عام 2015 في الوقت الذي انخفض فيه متوسط سعر الغرف الفندقية في الدولة بنسبة 9% ليصل إلى 455 درهما 2016 مقابل 500 درهم عام 2015 ،وبلغت إيرادات المبيت عام 2016 نحو 19.2 مليار درهم تقريبا في حين بلغت إيرادات الطعام والشراب 11.5 مليار درهم، فضلاً عن إيرادات أخرى بقيمة 915 مليون درهم، وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 75% عام 2016 مستقرة عند نفس المستوى السائد عام 2015.

ووفقاً للتقرير بلغ عدد المنشآت الفندقية 1060 منشأة، من بينها 702 فندق تتضمن 119 ألفاً و105 آلاف غرفة فندقية، وبلغ متوسط نسبة الإشغال في الفنادق 5 و4 و3 نجوم 74% ،في حين بلغت نسبة الإشغال في فنادق نجمتين 62% ونجمة واحدة 60%.

وبلغ عدد الشقق الفندقية 358 غرفة فندقية تتضمن 36 ألفا و599 غرفة، وبلغ متوسط نسبة الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة 79% بينما بلغت النسبة في الغرف الفندقية العادية والسياحية 78%.

وتصدر نزلاء الفنادق من الدول الآسيوية قائمة النزلاء بإجمالي 5.095.041 نزيلاً، ثم الدول الأوربية بـ 5.028.572 نزيلاً، ثم النزلاء من داخل الإمارات بعدد 3.781.396 نزيلاً فندقياً، ثم دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول العربية، ثم الأميركتين، ثم الدول الأفريقية،وغيرها.