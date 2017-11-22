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اهتمام كبير من دائرة القضاء

«التحكيم الرياضي» تدعم آليات التقاضي بورشة عمل
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي «CAS»، فعاليات ورشة عمل محكمة التحكيم الرياضي بلوزان «كاس» والتي تختص بالقواعد القانونية والمبادئ القضائية، وكيف تصبح محكماً أمامها، والتي تستمر لمدة يومين بالمقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار توجه دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لدعم التحكيم كأحد بدائل التقاضي، وفي سياق التعريف بأبرز المؤسسات والأجهزة المعنية بالتحكيم الرياضي.

واستهلت الورشة أعمالها بتناول دور محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، وآليات التقاضي فيها، وذلك بحضور المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد سعيد المرزوقي، مدير مركز التحكيم الرياضي.

وشارك في الورشة التي تعد ضمن سلسلة ورش العمل المتعلقة بالتحكيم الرياضي، عدد من المعنيين بالقضايا الرياضية من المحكمين الرياضيين والمحامين ودارسي القانون الرياضي، ومنتسبي الاتحادات الرياضية بالدولة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة فاعلة للعنصر النسائي.

واستعرض المستشار صالح العبيدلي، محكم لدى «كاس»، وعضو سابق باللجنة القانونية للاتحاد الآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم، إجراءات محكمة التحكيم الرياضي، ونطاق تطبيق إجراءات التحكيم، والتي تُطبق عند اتفاق الأطراف على إحالة النزاع إلى «كاس»، ويكون مكتوباً في صيغة بند في أحد العقود، كما يتم أيضا اللجوء إليها إذا ما تم النص على ذلك في إحدى لوائح الاتحاد الرياضي، لاستئناف قرار صادر عن إحدى لجان الاتحاد، في حين أن تلك الخصوصية ليست موجودة إلا في التحكيم الرياضي. ... المزيد
     
 

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