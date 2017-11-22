مجلس «غرفة الشارقة» الجديد يعقد اجتماعه الأول

الشارقة (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، اجتماعه الأول في دورته السادسة عشرة، بعد إعادة تشكيله مؤخراً، بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، اختيار الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، نائباً ثانياً للرئيس، وزياد محمود خير الله الحجي، أميناً فخرياً للصندوق.

وأعرب العويس، عن تقديره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لتجديده الثقة بالمجلس لتحمل مسؤولية استكمال مسيرة الغرفة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعكس حرص صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه اللامحدود للغرفة في سبيل تمكينها في خدمة مجتمع الأعمال، والتأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة الشارقة، وأكد أهمية مضاعفة العمل بتوفير الإمكانيات والوسائل كافة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية، في ظل المتابعة الدؤوبة والمساندة المباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لمواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للغرفة (2017-2021) وتحقيق أهدافها.