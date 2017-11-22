«وزارة الاقتصاد» تستعرض في ملبورن الفرص التجارية والاستثمارية بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له في إطار الزيارة الموسعة التي تنظمها وزارة الاقتصاد إلى أستراليا ونيوزيلندا، عدداً من المسؤولين الأستراليين وممثلين عن مجتمع الأعمال في مدينة ملبورن، خلال ملتقى للأعمال نظمته هيئة التجارة والاستثمار التابعة لحكومة ولاية فيكتوريا.
استضاف الملتقى فرانك مغواير عضو برلمان فيكتوريا والأمين البرلماني لشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والأبحاث الطبية، وحضره معالي الدكتور عبيد الكتبي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعيد الصيري، القنصل العام لدولة الإمارات في ملبورن، وإبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المشاركين في الوفد.واستعرض الملتقى أبرز الفرص التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، كما ناقش سبل الدفع بجهود التعاون الاقتصادي وتنمية الروابط بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الأسترالي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والمنتجات الغذائية.
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وأكد معاليه أهمية العمل المشترك لإيجاد قنوات فعالة للتواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ونظرائهم في مختلف الولايات الأسترالية.
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وبدوره، رحب فرانك مغواير بوفد دولة الإمارات، وأثنى على نموذجها الاقتصادي وما تمتلكه من فرص واعدة وإنجازات تنموية مهمة في العديد من المجالات، مؤكداً حرص حكومة ولاية فيكتوريا على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وبناء جسور التواصل مع مجتمعات الأعمال فيها للاستفادة مما تتيحه من فرص اقتصادية وتجارية متبادلة تعود بالمنفعة على الجانبين. وألقى مغواير الضوء على أبرز الحوافز والمزايا لممارسة أنشطة التجارة والاستثمار في ملبورن، حيث تتبنى حكومة ولاية فيكتوريا استراتيجية استثمارية نشطة للربط بين قطاع الأعمال في ملبورن والأسواق العالمية، موضحاً أن أبرز القطاعات ذات الفرص الواعدة هي البنى التحتية والتكنولوجيا الحيوية والطبية وقطاع الرعاية الصحية والغذاء والنقل والتعليم، مشيراً إلى أن معظم هذه القطاعات تمثل قواسم مشتركة للتعاون.
من جانبه، قدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، عرضاً تقديمياً أوضح فيه مرتكزات اقتصاد دولة الإمارات والميزات والحوافز التي يوفرها للمستثمرين وأهم القطاعات ذات الأولوية في السياسة التنموية للدولة والفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وأبرز النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية، واستعرض محاور رؤية الإمارات 2021، ومرتكزات بناء اقتصاد تنافسي معرفي، وذكر الوكيل الشحي أبرز مقومات الجاذبية الاستثمارية لقطاع الأعمال في الدولة.