شركات التأمين تدفع 50 مليار دولار تعويضات في 2016

فرانكفورت (رويترز)
قالت شركة ميونيخ ري لإعادة التأمين، في تقريرها السنوي عن الكوارث الطبيعية، أمس: «إن شركات التأمين دفعت نحو 50 مليار دولار في مطالبات تعويضات لأضرار الكوارث الطبيعية، وهو ما يصل تقريباً لمثلي المبلغ المدفوع في عام 2015 وبلغ 27 مليار دولار».
وكانت الزلازل في اليابان والفيضانات المدمرة في الصين، التي غطى التأمين اثنين بالمئة فقط من خسائرها، أعلى الكوارث الطبيعية تكلفة من حيث قيمة التأمين خلال عام 2016. لكن العام الماضي شهد ثاني أقل معدل وفيات نتيجة الكوارث الطبيعية خلال 30 عاماً. ولم يشمل التأمين خسائر بلغت قيمتها نحو 125 مليار دولار.
|
وتعمل شركات إعادة التأمين كداعم مالي لشركات التأمين، حيث تدفع جزءاً كبيراً من مطالبات التعويضات الكبيرة عن أضرار كوارث، مثل العواصف والزلازل، مقابل جزء من الأقساط التأمينية. وبلغت قيمة الخسائر الناتجة عن زلزالين في جزيرة كيوشو جنوب اليابان في أبريل الماضي 31 مليار دولار، فيما تسببت الفيضانات في الصين في شهري يونيو ويوليو في خسائر قدرها 20 مليار دولار.
|
وعلى مستوى العالم، تسببت الكوارث الطبيعية في مقتل 8700 شخص في عام 2016، وهو ما يقل بكثير عن 25 ألفاً و400 شخص ماتوا بسبب كوارث طبيعية في 2015، وعن متوسط عشرة عند 60 ألفاً و600 شخص. ولم يقدم التقرير أي أرقام لمطالبات خاصة بشركة ميونخ ري نفسها.