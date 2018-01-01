محمد بن راشد: شكراً لكل من أسهم بإيجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة

دبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شعب الإمارات والشعوب الصديقة بحلول العام الميلادي الجديد 2018، وتوجه سموه بالشكر لكل «من أسهم بإيجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة».

وتمنى سموه في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي« تويتر» أن يحمل العام الجديد المزيد من «الخير والعطاء.. والبركة والنماء لشعبنا الكريم ولجميع الشعوب الصديقة».

وقال سموه في تغريداته« الإخوة والأخوات .. مع نهاية عام 2017 بكل إنجازاته وتحدياته.. وبكل مشاريعه ومبادراته.. نقول شكراً لكل من كان جزءاً من هذه الإنجازات.. وشكراً لكل من كان عضواً في فريق الإمارات.. وشكراً لكل من أسهم بإيجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة.

وأضاف سموه« تمنياتنا للجميع بعام 2108 مليء بالخير والعطاء.. والبركة والنماء لشعبنا الكريم ولجميع الشعوب الصديقة..

متفائلين بالعام الجديد.. ومتفائلين برحلة جديدة من العمل والتفاني.. ومتفائلين بروح تحدٍ نصل فيها لقمم جديدة من النجاح والإنجاز».