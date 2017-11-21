محمد بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في مساعدة ودعم الصومال وشعبه لبناء مؤسساته الوطنية

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ، أمس، الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يزور البلاد حالياً.
ورحب سموه بالرئيس الصومالي والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
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كما جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب والعنف والتنظيمات المسلحة، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار على الأراضي الصومالية.
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