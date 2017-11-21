بالفيديو.. هزاع بن زايد يطلق قناة «ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي»

أبوظبي (وام)

أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قناة «ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي»، لتكون أول قناة واقعية متخصصة بالأطفال على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، عبر تحفيز اهتمامات النشء بمواضيع العلوم والتعليم والاستكشاف.

وفي تغريدة لسموه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «يمتلك الأطفال قدرة مدهشة على التعلم، ومن واجبنا أن نحتضن حس الفضول لديهم، ونرعى مواهبهم، ليتمكنوا من استكشاف العالم، والمساهمة بإيجابية فيه.. (ناشيونال جيوغرافيك للأطفال أبوظبي) بادرة إعلامية رائدة، نطمح أن تساهم في النهوض بثقافة الطفل وتوسيع مداركه».. وأعقبها سموه بتغريدة أخرى، أوضح فيها: «أن حب العلوم والفضول والمعرفة والاطلاع والمحبة والتسامح، قيم حين نزرعها في نفوس الأطفال نحصل على أجيال مسؤولة واعية مخلصة لقيمها الأصيلة ومنفتحة على العالم.. في اليوم العالمي للطفل نراهن على بادرات مثل (ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي) لتوفير محتوى إعلامي يرتقي بعقول الأطفال».

وجاء الإعلان عن إطلاق القناة الجديدة لتكون إحدى منصات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين «أبوظبي للإعلام» ومجموعة ناشيونال جيوغرافيك العالمية.