إطلاق قمر اصطناعي يتوقع الجفاف وحرائق الغابات

سانتا باربارا (رويترز)

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، صاروخاً من طراز «دلتا 2» تابعاً لـ«تحالف الإطلاق المتحد»، يحمل قمراً اصطناعياً، يطلق عليه اختصاراً (جي.بي.إس.إس-1)، وهو الأول ضمن سلسلة من أقمار الجيل القادم التي تقول «ناسا»: «إنها سوف تتيح التكهن بدرجة عالية من التيقن بالأوضاع البيئية، مثل المناخ وحرائق الغابات وموجات الجفاف».

وأُطلق القمر لصالح الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من قاعدة فاندنبرج التابعة لسلاح الجو في مقاطعة سانتا باربارا، جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، الساعة (0945 بتوقيت جرينتش).

وقالت «ناسا» في موقعها على الإنترنت: «إن هذه السلسلة من الأقمار الاصطناعية مُصممة بحيث تمد خبراء البيئة بتحذيرات أكثر دقة مقدماً عن الأعاصير والعواصف الثلجية».