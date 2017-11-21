واشنطن تعيد كوريا الشمالية لقائمة الإرهاب

عواصم (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، أن بلاده قررت إدراج كوريا الشمالية مجدداً في قائمتها السوداء «للدول الراعية للإرهاب»، بهدف زيادة الضغوط على برامجها النووية والباليستية، وذلل بعد حذف الإدارة السابقة بيونج يانج من هذه القائمة عام 2008. وأضاف ترامب في تصريحات بواشنطن بالقول «بالإضافة إلى تهديدها العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية دعمت مراراً الإرهاب الدولي، بما في ذلك عمليات الاغتيال على أراضٍ أجنبية». كما أعلن الرئيس الأميركي متحدثاً للصحفيين في البيت الأبيض، أن وزارة الخزانة ستعلن المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية اليوم.

وفي وقت سابق، حذرت المخابرات الكورية الجنوبية أمس، من أن جارتها الشمالية قد تصنع صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، يكون قادراً على بلوغ الولايات المتحدة قبل نهاية العام الحالي، مبينة أنها تتابع هذه التطورات عن كثب.

وأوضحت الوكالة لمشرعين أنه لم يتم رصد أي مؤشر على إجراء تجربة نووية قريباً رغم أن مجمع بونجي-ري في الشطر الشمالي يبدو جاهزاً لتفجير آخر «في أي وقت».

وقال المشرعون بعد الجلسة المغلقة، إن بيونج يانج تواصل برامجها النووية والصاروخية في تحد للإدانات العالمية، كما تفرض قيوداً مشددة على المعلومات الخارجية في مواجهة العقوبات الدولية.