«الهواجر»: «المرتزقة» يحكمون الدوحة

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، شيخ شمل قبيلة «الهواجر»، «إن من يتصرف في قطر ليس الحكومة بذاتها بل مجموعة مرتزقة هم أجانب وأعداء للخليج»، داعيًا إلى الوقوف صفًا وحصنًا منيعًا ضد من يحاول المساس بأمن السعودية والخليج. وأضاف لصحيفة «سبق» السعودية «كان سبب إسقاط الجنسية القطرية مني رغم أني من مواليد قطر هو مقابلتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رمضان الماضي، وبعدها أسقطت جنسيتي، مشيرًا إلى أن من يتصرف في قطر «ليس الحكومة بذاتها بل مجموعة مرتزقة». وأضاف «عقد أبناء قبيلة قحطان اجتماعًا كبيرًا حضره نحو 800 ألف فرد من أبناء القبيلة أعلنوا تضامنهم معي بعد سحب جنسيتي دون أي مبررات، فلم يصدر مني أي تصرف، وأبناء قحطان وأبناء السعودية والخليج لا يرضيهم، وأنا أقسمت بأني لم أخُن أحداً لا بقطر ولا بالسعودية حتى تسحب جنسيتي». وتابع قائلا «إن قطر ترتمي في أحضان الفرس، ويجب أن نقف صفًا وحصنًا منيعًا ضد من يحاول المساس بأمن السعودية والخليج، ونقف كذلك بوجه من يضع يديه بيد نظام إيران الذي أشعل الحروب بالمنطقة».