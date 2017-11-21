أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة إيران التخريبية، وذراعها الممثلة بـ«حزب الله» الإرهابي، وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «قرار المجلس الوزاري العربي الطارئ المهم يدين سياسات إيران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، ويندد ببرنامج الصواريخ الهجومية الإيرانية، والطابع الإرهابي لحزب الله».

وأضاف: «برنامج الصواريخ الإيراني مع طبيعته الهجومية يشكل أداة تخريبية تقوض الاستقرار في المنطقة، والاستهداف المتكرر للمرافق المدنية السعودية يشكل دليلاً على ذلك». وتابع قائلاً: «علاوة على ذلك، فإن ذراع إيران الممثلة بـ(حزب الله) تلعب دوراً كبيراً في تقويض الاستقرار الإقليمي.. أعمال حزب الله وخطابه تشكل مصدراً رئيساً لعدم الاستقرار في العالم العربي».

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، موضحاً أن هذا ليس تصنيف بلاده فحسب بل المجتمع الدولي الذي وضع إيران تحت نظام عقوبات صارمة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى. ودعا في تصريحات، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي إلى مواجهة التحركات الإيرانية، وقال: «إن المملكة العربية السعودية ممتنة للدول العربية التي استجابت لطلبها عقد الاجتماع الاستثنائي، للنظر في تدخلات إيران العدوانية ضد الدول العربية».

وأضاف الجبير: «إن المملكة عانت كثيراً، كما عانت الدول العربية، من التدخلات الإيرانية منذ ثورة الخميني عام 1979». مشيراً إلى أن إيران اقتحمت وحرقت السفارات، واختطفت الدبلوماسيين، وزرعت خلايا إرهابية، والآن خلقت ميليشيات إرهابية كالحوثي وحزب الله، كما دعمت عملية إرهابية عام 1996 في الخبر، وهي أيضاً متورطة في تفجيرات الرياض عام 2003، وتستضيف زعامات وقيادات منظمات إرهابية.