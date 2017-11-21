مقتل 5 «دواعش» بكركوك والسلطات تمهد لترحيل عوائله من العراق

بغداد (الاتحاد)
قتلت القوات الأمنية العراقية في كركوك، أمس، 5 من عناصر تنظيم «داعش»، هاجموا منزلاً في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة، التي فجر فيها التنظيم أيضاً عبوة ناسفة، قتلت شخصين. فيما نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات «دواعش» أجانب، ألقي القبض عليهم في الموصل بمحافظة نينوى، إلى العاصمة بغداد، تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم.
وقال مصدر أمني في كركوك أمس: «إن القوات المشتركة قتلت 5 عناصر من «داعش» هاجموا منزلاً في قضاء الحويجة، وقتلوا ثلاثة من أفراد المنزل». وأكد أيضاً أن عبوة ناسفة زرعها التنظيم انفجرت فقتلت شخصين وأصابت 6 آخرين في ناحية الرياض غرب كركوك.
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ولفت قبلان إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين في موقف بقضاء تلكيف شمال الموصل، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
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ووفقاً للمجلس النرويجي للاجئين الذي دعا إلى «تقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء النساء والأطفال»، فإن معظم الموقوفين هم من دول تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجكستان، ويشكل مصير الإرهابيين الموقوفين وعائلاتهم مثار جدل في بلدانهم الأصلية.