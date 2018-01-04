لماذا تُفرض الضـرائب؟

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن فرض الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي ضمن إطار مبادرة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تنويع اقتصادات المنطقة.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، أصبح على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظر في مصادر إيرادات جديدة لتخفيض الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية كمساهم رئيس في الخزينة العامة.

وعليه، اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توقيع اتفاقيات إطارية موحدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وستقوم كل دولة بتطبيق تشريعات داخلية لتطبيق هذه الضرائب، ويتمتع مواطنو دولة الإمارات ومقيموها بخدمات عامة استثنائية مثل الرعاية الصحية والطرق والتعليم والحدائق والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.