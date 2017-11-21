300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال

رام الله (الاتحاد)

أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قرابة 300 طفل يقبعون في معتقلات الاحتلال، من بينهم 10 فتيات، وقرابة 100 طفل قيد الاعتقال المنزلي، و8 أطفال في مراكز إسرائيلية خاصّة بالأحداث، فيما اعتقلت منذ بداية العام الجاري 1150 طفلاً. جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير بمناسبة يوم الطفل العالمي المصادف أمس، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، وتتراوح أعمارهم بين 12 - 18 عاماً، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانونية اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

واعتقل جيش الاحتلال 21 فلسطينيا فجر أمس في مختلف مناطق الضفة الغربية.