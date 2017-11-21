أبو الغيط: قرار «الوزاري العربي» موجه ضد «حزب الله» وليس الحكومة

القاهرة، بيروت (الاتحاد، وكالات)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس أن القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب موجّه ضدّ «حزب الله» وليس الحكومة اللبنانية. وقال أبو الغيط، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس في بيروت «لا أحد يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب والاتهام هو لأحد شركاء الحكومة».

وأضاف «لا أحد يرغب في إلحاق الضرر بلبنان وإذا كان القرار مس طرفاً في لبنان فهذا الأمر ليس بجديد، ولمست تفهماً للتركيبة اللبنانية». وأكد أبو الغيط وجود رغبة بتجنيب لبنان تداعيات الخلافات الإقليمية، مؤكداً رفض الأطراف كافة إلحاق «أي ضرر» به. وأشار إلى أنه شرح للرئيس عون «الظروف التي أحاطت باجتماع وزراء الخارجية العرب والقرار الصادر».

وقال إنه حضر إلى لبنان «للمشاركة في اجتماعات للجامعة العربية مع اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن الدخول إلى لبنان دون لقاء عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري».

وفور وصوله إلى بيروت، شدد أبو الغيط، على أن «الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد تجنيبه أو عدم إقحامه في أي خلاف».