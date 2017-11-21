بُسُط وأقمشة وأخشاب ومعادن تنطق بأحوال الشعوب في «اللوفر أبوظبي»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تعود فنون الزخرفة بأنواعها الهندسية والتشكيلية إلى أقدم العصور، سواء تلك التي وجدت على الجدران والأبواب أو على الأقمشة والمفروشات والأواني المعدنية والخزفية والخشبية، والتي تتغير أشكالها وفق تطور المجتمعات والمراحل التاريخية. وازدادت هذه الفنون جمالاً وتنوعاً مع الحضارة العربية الإسلامية، وأصبحت تغطي مساحات كبيرة من المعالم المعمارية والقطع الأثرية.

وفي متحف «اللوفر أبوظبي» يجد الزائر نماذج وأنواعاً كثيرة من هذه الفنون، سواء على الحجر أو النحاس والسيراميك والخشب، أو في الحياكة. ومن بين المعروضات جدارية كبيرة هي عبارة عن بساط من الصوف والحرير يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، نحو 1520م، ويحمل صوراً لشخصيات كثيرة أبرزها دانيال ونبوخذ نصر، ويظهر فيه الملك البابلي مرتدياً ثياباً زرقاء، والشخصيات الأخرى ترتدي أزياء من القرن السادس عشر، ويعتبر هذا البساط نموذجاً لتلك المصنوعات في شمال أوروبا. وهناك أيضاً بساط صوف «أوشاك»، وهو مزين ومزركش بميداليات الإمبرطورية العثمانية، ويعود لحوالي سنة 1480م.

وفي القاعة رقم (8) يجد الزائر أنواعاً جديدة من جماليات الزخرفة المشغولة على السيراميك والأبواب الخشبية، التي تعود إلى سنة 1500م، كما يجدها محفورة على المعادن، ومنها: حوض نقش عليه اسم هيو لوزينيان، يعود إلى ملك قبرص (الدولة المملوكية سوريا أو مصر)، إضافة إلى أسد «ماري ـ تشا» وهو من البرونز، وتاريخه يعود إلى نحو 1000 ـ 1200. ويعتبر هذا الأسد من أهم الأعمال الفنية الإسلامية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وخلال جولة «الاتحاد» التقينا العميد الطيار موسى الأنصاري من السعودية الذي قال: «من عشر سنوات كنت أتابع أخبار «اللوفر أبوظبي»، لأنه يشكل لمنطقة الخليج معلماً تاريخياً وحضارياً مهماً لا يوجد ما يماثله». وأوضح أن الاهتمام بالآثار في منطقة الخليج كان ضعيفاً، وأضاف: «هذا عمل جبار عملت عليه أبوظبي لحفظ الآثار ودراستها».