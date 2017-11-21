ميركل.. أمام خيارات صعبة

قبل بضعة أشهر مضت، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي أقوى زعماء أوروبا، بل إن البعض اعتبرها زعيمة العالم الغربي كله. بيد أنها لا تبدو في الوقت الراهن هي أقوى شخص حتى في ألمانيا، بعد أن انسحب حزب «الديمقراطيين الأحرار» من محادثات تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي تتزعمه ميركل، وشقيقه البافاري «الاتحاد الاجتماعي المسيحي».
وقد أصبح الآن بيد الرئيس الألماني «فرانك فالتر شتاينماير»، وليس ميركل، اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً. وعلى الرغم من أن منصب «شتاينماير» شرفي إلى حد كبير، إلا أن لديه دوراً مهماً في أوقات الأزمات الحكومية. وقد أقرت ميركل نفسها بأن ألمانيا، التي تعتبر أكثر الدول استقراراً في أوروبا، تواجه للمرة الأولى منذ سنوات مستقبلاً سياسياً مضطرباً. وهناك عدد من السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث لاحقاً، ولكن لا يبدو أن أياً منها سيكون خياراً طويل الأمد وأساساً للاستقرار.
وأول تلك الخيارات هو تشكيل ائتلاف حكومي موسع. وكان حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، ثاني أكبر الأحزاب شعبية في ألمانيا، الذي تخلى عن حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، جزءاً من الحكومة على مدار ثمانية أعوام. غير أن «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» تلقى ضربة قوية في انتخابات سبتمبر الماضي، ونحى باللائمة في هزيمته على ميركل. ورداً على ذلك، قررت قيادة الحزب مباشرة الانسحاب من تشكيل حكومة ائتلافية مع «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، على الرغم من أن غالبية الألمان يؤيدون ذلك الائتلاف.
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وبغض النظر عن هذا، فقد واجه «الديمقراطيون الأحرار» أيضاً اتهاماً بالانتهازية السياسية أمس، وزعم «الخضر» و«الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الاتحاد الاجتماعي المسيحي» أنه كان هناك اتفاق في الأفق، وأوضح مراقبون أن «الديمقراطيين الأحرار» حصلوا على معظم وعودهم الانتخابية الرئيسة. ويشي ذلك بأنه قد يتم الضغط عليهم من جديد من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات. وعلى أي حال، لم يكن يبدو «ائتلاف جامايكا»، نسبة إلى ألوان الأصفر والأخضر والأسود التي تحاكي في مجملها علم دولة «جامايكا»، خياراً مستقراً في ضوء الاختلافات السياسية الكبيرة بين الأحزاب الثلاثة. وأدى انسحاب «الديمقراطيين الأحرار» إلى تقويض ما تبقى من ثقة بين أولئك الشركاء. والخيار الثالث هو تشكيل حكومة أقلية. وإذا ما استبعد الخياران السابقان، فإن «البوندستانج» الجديد يمكنه المضي قدماً في عملية تصويت قد تطول لأسابيع، وسيحاول الأعضاء الاتفاق على مستشار يقترحه الرئيس الألماني، ومن المرجح أن تظل ميركل هي المرشحة لذلك المنصب.
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يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»