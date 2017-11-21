«البتكوين» تخترق 8 آلاف دولار للمرة الأولى

لندن (رويترز)

سجلت عملة البتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أمس، بعد أن اخترقت مستوى الثمانية آلاف دولار للمرة الأولى مطلع الأسبوع لتصل مكاسبها إلى نحو 50% في ثمانية أيام فحسب. جاء المستوى المرتفع الجديد بعد أن قالت شركة سكوير الأميركية الرائدة للمدفوعات أواخر الأسبوع الماضي إنها بدأت السماح لعملاء بعينهم بشراء البتكوين وبيعها على تطبيقها «كاش».

وبلغ سعر البتكوين 8197.80 دولار على بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج بزيادة أكثر من اثنين بالمئة عن اليوم السابق ونحو 48% منذ تراجعها إلى 5555 دولارا في 12 نوفمبر الماضي. وأدى صعود قيمة العملة المشفرة شديدة التقلب لثمانية أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق، بينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.

لكن المستثمرين الأفراد وبعض صناديق التحوط والمكاتب العائلية يشترون بكثافة في السوق. وبلغت «القيمة السوقية» لجميع العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 242 مليار دولار أمس، وفقا لموقع التداول كوين-ماركت-كاب.