إدراج أسهم «إعمار للتطوير» غداً

دبي (الاتحاد)

قررت العمومية التأسيسية لشركة إعمار للتطوير خلال اجتماعها، تعيين محمد العبار رئيساً لمجلس الإدارة. وأكدت العمومية وفقاً لبيان الشركة لسوق دبي المالي على تاريخ إدراج أسهم الشركة في سوق دبي يوم غداً الأربعاء.

وصادقت الجمعية العمومية للشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة اللذين تم نشرهما كجزء من نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة.

واعتمدت الجمعية العمومية تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات، وسيكون مجلس الإدارة المعين من قبل العمومية: محمد علي راشد العبار رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، أحمد بن جمال بن حسن جاوه - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

ووافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم، وصادقت على التقدم بطلب إلى وزاري الاقتصاد، وذلك لإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة ونشره حسب الأصول.

ويأتي ذلك بالتزامن بعد أن كشفت شركة إعمار العقارية أن عملية اكتتاب إعمار للتطوير حظيت باهتمام كبير من المستثمرين الإقليميين، خصوصاً المؤسسات السعودية.