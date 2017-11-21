«نوفوس أفياشن» تبرم صفقة شراء وإعادة تأجير طائرتي «بوينج» مع «طيران الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «نوفوس أفياشن كابيتال»، المنصة العالمية لتأجير وتمويل شراء الطائرات، عن إتمام صفقة شراء وإعادة تأجير طائرتين جديدتين من طراز بوينج B777-300ER (الأرقام التسلسلية للشركة المصنعة MSN: 42351 و42353) مع شركة طيران الإمارات، إذ تم تسليم الطائرتين إلى الناقلة الإماراتية في شهري أغسطس ونوفمبر 2017 على التوالي، وسيتم تأجيرهما بموجب عقد طويل الأجل، وتشكل هاتان الطائرتان إضافة نوعية إلى محفظة نوفوس الحالية من طائرات B777 وA380 التي تم تمويلها وتأجيرها لطيران الإمارات، وتُعتبر طائرة بوينغ B777-300ER، التي حصلت عليها طيران الإمارات في نوفمبر الجاري، الطائرة الأولى من نوعها ضمن أسطولها الجوي التي تتميز بأحدث التصاميم للمقصورة الداخلية إلى جانب الجناح الجديد لركاب الدرجة الأولى.

وقال نيرمال غوفينداداس، النائب الأول لرئيس طيران الإمارات للشؤون المالية: «إن تواصل استثمارات طيران الإمارات في مجال الابتكار بهدف تعزيز تجربة العملاء ساعدنا على قطع شوطٍ كبير أمام منافسينا عند الحديث عن المعايير المطبقة في هذا المجال ليس على مستوى السفر على متن الدرجات المميزة فحسب، بل في السفر على جميع الدرجات. وتمثل تصاميم المقصورة الداخلية المتطورة لطائرة بوينج 777 إلى جانب الجناح الجديد لركاب الدرجة الأولى، الذي ساهم في تميزنا عن بقية المنافسين، نقطة تحولٍ بارزة في مسيرة طيران الإمارات، ويسرّنا أن نتلقى تمويل هذه الطائرة من شركة نوفوس. وبوصفها أحد شركائنا الرئيسيين لتأجير الطائرات، فإن الدعم المتواصل الذي تقدمه نوفوس المتمثل في توفير حلول التمويل يبرز ثقتها الكبيرة في قوتنا المالية وسجل أدائنا التجاري الحافل بالإنجازات».

من جانبٍ آخر، قال هاني كزبري المدير الإداري لشركة «نوفوس أفياشن كابيتال»: «تشكل هذه الصفقة معلماً بارزاً آخر يُضاف إلى سجلنا الحافل بعلاقات التعاون الوطيدة مع طيران الإمارات، وإن إبرام صفقات تمويل وتأجير طائرات بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات الأميركية مع عميل واحد على مدى العقد الماضي وفي ظل التحديات والعقبات التي واجهها هذا القطاع، لهو إنجازٌ نفخر به. وسنحرص على الاستمرار في توسيع نفس المستوى من الالتزام مع عملائنا من شركات الطيران الأخرى. وتتمتع هذه الصفقة بخصوصيتها أيضاً، إذ إنها تضم الجناح الجديد لركاب الدرجة الأولى، حيث تم عرضها خلال معرض دبي للطيران».

وتمتلك شركة «نوفوس أفياشن كابيتال» محفظة طائرات تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار تضم ما يقرب من 50 طائرة ذات ممر واحد وممرين، ويتم تشغيلها من قِبل شركات طيران كبرى في الشرق الأوسط وآسيا والأميركيتين.