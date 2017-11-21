احتفالات تراثية وفعاليات في مراكز التجزئة التابعة لـ «الدار»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف شركة الدار العقارية، مجموعة من الفعاليات في مجمعات ومراكز التجزئة التابعة، بما في ذلك الزينة في شاطئ الراحة، وشمس بوتيك في جزيرة الريم، والفلاح، في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.

يهدف أسبوع الفاعليات المذهلة في مجمعات ومراكز التجزئة التابعة لشركة الدار العقارية، إلى إشراك وتسلية السكان والزوار من جميع الأعمار والجنسيات، للاحتفال معاً بالوحدة الوطنية وروح التضامن في دولة الإمارات العربية المتحدة بين المجتمعات الحديثة والثقافات المتنوعة.

وللمرة الأولى، تستضيف الزينة بلازا (وحدات البيع بالتجزئة بالزينة في شاطئ الراحة) لأحدث مشاريع الدار العقارية متعددة الاستخدامات التي تقع في مشروع تطوير شاطئ الراحة الشهير، معرض مميز للسيارات الكلاسيكية في الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر من هذا العام.

وتضم الاحتفالات باليوم الوطني أيضا مجموعة رائعة من الفعاليات الإماراتية التقليدية والتراثية، بما في ذلك عروض رقص العيالة، والركوب على الجمل، وعروض الصقور، كما سيتم تقديم محطات لنقش الحناء، وعرض الأعمال الفنية. وسيتم إقامة ركن خاص للأطفال لتمكينهم من الاستمتاع بعدد من الأنشطة الترفيهية مثل الرسم على الوجه، بينما سيتم توزيع زجاجات الرمال الفنية على جميع الزوار. وبالإضافة إلى كل ذلك، ستقدم فرقة شرطة أبوظبي في كل من الزينة وشمس بوتيك، عروضا موسيقية كجزء من احتفالات اليوم الوطني.