«الاقتصاد» تطلق برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الاقتصاد، ممثلةً بالبرنامج الوطني للسياحة، النسخة الثانية من «برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة»، بمشاركة 22 شخصاً من مديري التسويق والترويج السياحي في الهيئات المحلية المسؤولة عن قطاع السياح بكل من أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان، إضافة إلى ممثلين عن القطاع السياحي في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ويأتي تنظيم البرنامج تحت مظلة مبادرة «الإمارات للضيافة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي، والتي تمثل مركز التدريب المهني في قطاع السياحة على المستوى الاتحادي، ضمن جهود الوزارة لتعزيز قدرات القطاع وتطوير طاقاته البشرية والمعرفية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و«مؤسسة ثيميس السياحية» التابعة لها، والتي تعد الذراع التدريبية المسؤولة عن تنفيذ برامج التدريب المهني للعاملين في قطاع السياحة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ويتناول البرنامج موضوعات مختلفة كل عام تهدف إلى تكامل المهارات القيادية والمهنية للصفين الثاني والثالث من العاملين في الجهات الحكومية المحلية المعنية بقطاع السياحة، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص السياحي وشركات الطيران.

وبعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي شارك فيها أكثر من 30 شخصاً من دولة الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية، ركزت نسخة العام الحالي على مهارات التسويق الرقمي وتطبيقاته الابتكارية في الترويج للمقصد السياحي من خلال ورش عمل تفاعلية وحلقات نقاشية تعقد على مدى أيامه التدريبية الثلاثة.

وقال محمد خميس المهيري، مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، إن البرنامج يهدف إلى تنمية السياحة الوطنية وتحسين مستوى تقديم الخدمات السياحية وبناء القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذا المجال، وذلك انسجاماً مع محددات رؤية الإمارات 2021 بتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل الوجهات السياحية المستدامة في المنطقة والعالم.

وأوضح أن برنامج إعداد القادة يعتبر من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الاقتصاد لتلبية احتياجات القطاع السياحي في الجوانب المتعلقة بالتدريب والتوعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتعزيز مفاهيم الريادة والابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا في إحداث تطور نوعي في القطاع، وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية السياحية في الدولة.

وأضاف المهيري:«يعتمد البرنامج أجندة متنوعة المحاور كل عام بما يواكب أحدث المستجدات والاتجاهات السائدة في تطوير السياحة عالمياً، ويسهم في التعريف بأفضل الممارسات والخدمات المبتكرة في القطاع، وكيفية مساهمة التكنولوجيا والابتكار في تعزيز تنافسية الدولة في مختلف الأسواق السياحية في العالم، وهو ما تركز عليه دورة العام الحالي ولا سيما عبر تطبيقات التسويق السياحي الرقمي»، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للسياحة ينسق حالياً مع مؤسسة ثيميس للإعداد للنسخة الثالثة من البرنامج، والمخطط إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2018.

ويعد برنامج إعداد القادة في قطاع السياحة دورة تدريبية مكثفة تركز على ترسيخ أسس القيادة والتواصل في مجال السياحة خلال مقاربات نظرية وتطبيقية، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والأدوات التي تساعدهم على تعزيز مفهوم القيادة في القطاع، طبقاً لفلسفة الميثاق الدولي لأخلاقيات السياحة، كما يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بهذا المفهوم.