اليورو يتعافى مع تجاهل المستثمرين «المخاوف الألمانية»

لندن (رويترز)

تعافى اليورو من أدنى مستوى في شهرين مقابل الين الذي سجله في المعاملات الآسيوية أمس، مع تجاهل المستثمرين للمخاطر السياسية المترتبة على فشل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تشكيل حكومة ائتلافية.

وبعد موجة بيع حادة في المعاملات الآسيوية المبكرة انخفض خلالها اليورو 0.8% مقابل العملة اليابانية إلى 131.16 ين، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 سبتمبر الماضي، تعافت العملة الأوروبية الموحدة بنحو واحد بالمئة ليجري تداولها عند 132.33 ين بزيادة طفيفة عن مستواها أمس الأول.

كما نزل الدولار مقابل الين، الذي يزيد الإقبال عليه عادة في أوقات الضبابية، خلال المعاملات الآسيوية لينخفض إلى أقل مستوى في شهر. لكن العملة الأميركية سجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الين في المعاملات الأوروبية لتصل إلى 112.05 ين.

وهبط اليورو 0.5% مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية إلى 1.722 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر عند 1.1862 دولار الذي سجله يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى ليجري تداوله بارتفاع 0.1% عن اليوم السابق مسجلا 1.1802 دولار في تعاملات لندن.