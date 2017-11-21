الهدوء يخيم على أسواق النفط قبل اجتماع «أوبك»

عواصم (رويترز)

تشهد أسواق النفط حالة من الهدوء مع إحجام المتعاملين عن تكوين مراكز كبيرة قبل اجتماع منظمة أوبك في نهاية الشهر الجاري والذي من المتوقع أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستواصل تخفيضات الإنتاج الرامية لدعم الأسعار. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش بانخفاض 25 سنتا أو 0.4% عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 56.57 دولار للبرميل. وقال المتعاملون إنهم يتجنبون تكوين مراكز جديدة بسبب حالة عدم التيقن في السوق. وقال جيفري هالي من أواندا للسمسرة في العقود الآجلة «يبدو أن التجار يوجهون اهتمامهم الآن لاجتماع أوبك والمستقلين. وتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية 2018».

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس، تراجع صادرات السعودية من الخام إلى 6.549 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي مقارنة مع 6.71 مليون برميل يوميا في أغسطس. بينما زاد استهلاك المصافي السعودية إلى 2.808 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وزاد معدل الحرق المباشر للخام في السعودية بمقدار ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى 660 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات الخام في السعودية 1.344 مليون برميل إلى 253.271 مليون برميل في سبتمبر. في حين ارتفع إنتاج المملكة من الخام الى 0.022 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.973 مليون برميل يوميا. كما ارتفع الطلب على المنتجات النفطية في السعودية 0.138 مليون برميل يوميا إلى 2.805 مليون برميل يوميا.