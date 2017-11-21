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لتمكين المستثمرين من تحديد مراكزهم بناءً على سعر الأسهم

«ناسداك دبي» تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري
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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

دبي (الاتحاد)

ستضيف ناسداك دبي شركة إعمار للتطوير العقاري إلى سوق عقودها المستقبلية بمجرد إدراج الشركة لأسهمها لدى سوق دبي المالي عقب الطرح العام الأولي. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 22 نوفمبر 2017.

وسيتمكن المستثمرون من تداول العقود المستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري من أجل تحديد مراكزهم بناء على النشاط المحتمل لسعر الأسهم، مما يحقق لهم الاستفادة من الرافعة المالية لمضاعفة العائد المالي لعمليات تداول العقود المستقبلية بما يتجاوز استثماراتهم الأولية عدة مرات، وستصنع شعاع كابيتال سوقاً للعقود المستقبلية لأسهم شركة إعمار للتطوير العقاري من أجل تسهيل السيولة.

وتقدر مبيعات الأسهم في الطرح الأولي العام لشركة إعمار للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات تطوير العقارات السكنية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.82 مليار درهم، لتكون بذلك أكبر قيمة يحققها طرح عام أولي في الدولة منذ 2014.

وستنضم الشركة إلى الشركات الثلاث عشرة الأخرى المدرجة بالإمارات بسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم، والتي تجري عمليات تداول بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة لمدة شهر واحد وشهرين وثلاثة أشهر، كما أنها حققت توسعاً سريعاً منذ افتتاحها في سبتمبر 2016.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، في هذا الصدد: «يوضح إصدار العقود المستقبلية في إحدى الشركات العقارية الرائدة في دبي بمجرد إدراجها أن البنية التحتية للأسواق المالية في دبي تعمل بكفاءة وتتميز بالسرعة في الاستجابة لتلبية احتياجات المستثمرين. وتضيف إعمار للتطوير العقاري مزيداً من العمق لسوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي بينما تستفيد مجموعة من المستثمرين آخذة في النمو من المنصة للمشاركة في عمليات البيع والشراء لسعر أسهم العقود المستقبلية، بما في ذلك القدرة على تحقيق أرباح عند انخفاض الأسهم وكذلك عند ارتفاعها». ... المزيد
     
 

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