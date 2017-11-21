«ناسداك دبي» تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري

دبي (الاتحاد)

ستضيف ناسداك دبي شركة إعمار للتطوير العقاري إلى سوق عقودها المستقبلية بمجرد إدراج الشركة لأسهمها لدى سوق دبي المالي عقب الطرح العام الأولي. ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 22 نوفمبر 2017.

وسيتمكن المستثمرون من تداول العقود المستقبلية على أسهم إعمار للتطوير العقاري من أجل تحديد مراكزهم بناء على النشاط المحتمل لسعر الأسهم، مما يحقق لهم الاستفادة من الرافعة المالية لمضاعفة العائد المالي لعمليات تداول العقود المستقبلية بما يتجاوز استثماراتهم الأولية عدة مرات، وستصنع شعاع كابيتال سوقاً للعقود المستقبلية لأسهم شركة إعمار للتطوير العقاري من أجل تسهيل السيولة.

وتقدر مبيعات الأسهم في الطرح الأولي العام لشركة إعمار للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات تطوير العقارات السكنية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.82 مليار درهم، لتكون بذلك أكبر قيمة يحققها طرح عام أولي في الدولة منذ 2014.

وستنضم الشركة إلى الشركات الثلاث عشرة الأخرى المدرجة بالإمارات بسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم، والتي تجري عمليات تداول بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة لمدة شهر واحد وشهرين وثلاثة أشهر، كما أنها حققت توسعاً سريعاً منذ افتتاحها في سبتمبر 2016.