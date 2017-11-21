«باركليز» يفوز بجائزة «أفضل بنك خاص»

دبي (الاتحاد)

فاز بنك «باركليز» بجائزة «أفضل بنك خاص» ضمن اثنتين من فئات حفل توزيع جوائز «ويلث بريفينج» لمنطقة الخليج العربي لعام 2017، ويؤكد هذا الإنجاز على التزام البنك المتواصل بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في القطاع المصرفي الإقليمي والدولي، وحصل البنك خلال الحفل على جائزة «أفضل بنك خاص» على مستوى دولة الإمارات ضمن فئة المؤسسات الدولية، إضافة إلى جائزة «أفضل بنك خاص» في المنطقة ضمن فئة منصات إدارة الاستثمارات.

وتعتبر «ويلث بريفينج» واحدةً من أبرز فعاليات الجوائز في القطاع المالي بالمنطقة، وهي تحتفي بالإنجازات المتميزة للبنوك الخاصة في السوق الخليجية، ويشرف على منحها لجنة تحكيم مستقلة.

وقال فرانشيسكو جروزولي، رئيس بنك باركليز الخاص لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسرنا الحصول مجدداً على جائزتين مرموقتين من ’ويلث بريفينج‘، الأمر الذي يعكس خبراتنا الاستثمارية المتميزة وريادتنا في القطاع المصرفي».