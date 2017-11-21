«الإمارات ريت» تحقق نمواً في نسب إشغال محفظة الأصول

دبي (الاتحاد)

حققت شركة الإمارات دبي الوطني ريت نمواً قوياً في نسبة إشغال عدد من أصولها خلال الربع الثالث لها، وشهدت العقارات السكنية ميسورة التكلفة والعقارات المكتبية على وجه التحديد ضمن محفظة أصولها نمواً قوياً في نسب الإشغال.

وصلت نسبة إشغال مبنى بن غاطي تيراسيز، وهو مبنى سكني ميسور التكلفة في واحة دبي للسيليكون، إلى 88% في ربع العام الحالي، بعد أن كانت 70% في نهاية شهر سبتمبر 2017. وحقق المبنى ما يقارب 10% من دخله الإيجاري من متاجر التجزئة، التي تضم كارفور وكباقهوة.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يرجع النمو في نسبة إشغال أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ربع العام هذا حتى الآن، بشكل جزئي، إلى قوة الطلب على المساحات المكتبية ذات الإدارة الحسنة والعقارات السكنية ميسورة التكلفة في المواقع المميزة، وقد استفاد المستأجرون بصفة مباشرة من فلسفتنا الفعَّالة لإدارة الأصول، مما ساعد في تحسن نسبة الإشغال، ويمكن للمستأجرين رؤية فوائد الاستئجار في العقارات المملوكة والمُدارة من قبل شركة الإمارات دبي الوطني ريت بوضوح، وذلك لكونها في مبانٍ عالية الجودة تتمتع بخدمات عالية المستوى من قِبل مُقدّم خدمات إدارة المرافق، علاوةً على ذلك فقد أسهمت فترات عقود الإيجار التنافسية والحوافز الإضافية بصورة كبيرة في تعزيز نسبة الإشغال في مختلف الأصول».

تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 434 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، وذلك بعد الاستحواذ على مبنى ذا إيدج في مدينة دبي للإنترنت في أكتوبر.