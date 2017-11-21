«الإمارات ريت» تحقق نمواً في نسب إشغال محفظة الأصول

دبي (الاتحاد)
حققت شركة الإمارات دبي الوطني ريت نمواً قوياً في نسبة إشغال عدد من أصولها خلال الربع الثالث لها، وشهدت العقارات السكنية ميسورة التكلفة والعقارات المكتبية على وجه التحديد ضمن محفظة أصولها نمواً قوياً في نسب الإشغال.
وصلت نسبة إشغال مبنى بن غاطي تيراسيز، وهو مبنى سكني ميسور التكلفة في واحة دبي للسيليكون، إلى 88% في ربع العام الحالي، بعد أن كانت 70% في نهاية شهر سبتمبر 2017. وحقق المبنى ما يقارب 10% من دخله الإيجاري من متاجر التجزئة، التي تضم كارفور وكباقهوة.
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تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 434 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، وذلك بعد الاستحواذ على مبنى ذا إيدج في مدينة دبي للإنترنت في أكتوبر.