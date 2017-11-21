دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان «التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي» بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر في فندق كراون بلازا في دبي.

عقدت ورشة العمل بحضور يوسف محمد بن حجر، نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلين عن بعض الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

ورحب ابن حجر في مستهل الورشة بالحضور من دول المنطقة والمنظمة، وتمنى لهم إقامة موفقة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، وثمن تعاون الحضور ومشاركتهم في الورشة التدريبية الخاصة بالتجنب الدولي للضرائب والاستخدام الأمثل للاتفاقيات الضريبية، والتعاون المثمر الذي يربط دولة الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الضريبية.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن الضرائب الدولية، حيث قامت وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوقيع على مذكرة التفاهم للفترة الرابعة من 2016 -2018، والتي تنص على توفير المساعدات الفنية، فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب والأمور الأخرى المرتبطة بالضرائب الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مع إبقاء دول المنطقة على دراية ومعرفة بأحدث التطورات والمستجدات الخاصة بالسياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن. وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وقال: «نجحت استراتيجية وزارة المالية في المفاوضات على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، حيث تم التوقيع على 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، والتي شملت معظم شركاء الدولة التجاريين، لتحقق الوزارة بذلك التوازن الاقتصادي مع تلك الدول، عبر إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثمارات الدولة السيادية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي».