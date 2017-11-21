دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان «التطبيق العملي للتطورات التي طرأت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي» بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر في فندق كراون بلازا في دبي.
عقدت ورشة العمل بحضور يوسف محمد بن حجر، نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ومشاركة أكثر من 60 ممثلاً عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثلين عن بعض الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
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وقال يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، إن هذه الورشة تأتي ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من ورش العمل بشأن الضرائب الدولية، حيث قامت وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوقيع على مذكرة التفاهم للفترة الرابعة من 2016 -2018، والتي تنص على توفير المساعدات الفنية، فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب والأمور الأخرى المرتبطة بالضرائب الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، مع إبقاء دول المنطقة على دراية ومعرفة بأحدث التطورات والمستجدات الخاصة بالسياسات الضريبية وأفضل الممارسات حول هذا الشأن. وأشاد بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تسعى وزارة المالية إلى تعزيزها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة.
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