«إحصاء أبوظبي»: تغيرات في أسعار مواد البناء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن متوسطات الأسعار شهدت تغيراً في عدد من مجموعات مواد البناء خلال أكتوبر 2017 مقارنة بسبتمبر من العام نفسه، إضافة لحدوث بعض التغيرات إذا ما قورن بشهر أكتوبر من العام الماضي.

وبين خلال تقرير حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة، أن رصد النشاط يساعد نشر حركة متوسطات أسعار هذه المجموعات متّخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين على التخطيط واتخاذ القرارات الداعمة لقطاع الإنشاءات وغيره من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وأوضح المركز ارتفاع كل من متوسط أسعار مجموعة «الخشب» بنسبة 7.8%، و«أطقم حمام كاملة من دون اللوازم» بنسبة 6.6%، ومجموعة «الديزل» بنسبة 5.0% خلال أكتوبر 2017 مقارنة بسبتمبر 2017.

فيما انخفضت خلال أكتوبر 2017 متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 7.9%، و«الحديد» بنسبة 3.2%، ومجموعة «العمالة» نسبة 2.1% مقارنة بسبتمبر 2017.

من جانب آخر، ارتفع خلال أكتوبر 2017 متوسط أسعار مجموعة «الحديد» بنسبة 22.9%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 20.6%، ومجموعة «الديزل» بنسبة%19.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016. فيما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 12.6%، ومجموعة «المواد العازلة» و«العمالة» بنسب 9.7% و8.7% على التوالي خلال أكتوبر 2017 مقارنة بأكتوبر من العام السابق.