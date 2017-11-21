«المركزي»: الودائع الحكومية لدى البنوك بالدولة تنمو %19.7 إلى 223.6 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية بقيمة 36.8 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 223.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017.

مقارنة مع 186.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، وكان أعلى مستوى للودائع الحكومية بلغ 220 مليار درهم تقريباً في عام 2012، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وأظهر التقرير الصادر عن «المركزي» أن الودائع الحكومية ارتفعت بمقدار 22.4 مليار درهم خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.

إلى ذلك، استقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع مصرفية جديدة بلغت قيمتها 37.5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنسبة نمو بلغت 2.4% لتتجاوز 1.6 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.