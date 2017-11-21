المدن الذكية والمشروعات العملاقة تزيد الطلب على الحلول السمعية والبصرية

دبي (الاتحاد)

ستعمل المدن الذكية والمشروعات العملاقة على تعزيز مسيرة نمو قطاع البناء والتشييد في الخليج العربي لتبلغ قيمته ما يقارب 2 تريليون دولار عام 2020، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحلول السمعية البصرية المختصة، بدءاً من اللافتات الرقمية التفاعلية، وصولاً إلى غرف التحكم والدعم الضخمة، وفقاً لخبراء في القطاع.

وباحتضان المنطقة مشروعات عملاقة وفعاليات دولية كبرى وعديدة، مثل معرض إكسبو 2020 دبي ومدينة نيوم المستقبلية القائمة على التكنولوجيا المتطورة في السعودية، تسارع المؤسسات إلى توجيه استثماراتها بوتيرة متزايدة نحو الحلول السمعية والبصرية المختصة، لاستخدامها في المطارات، والفنادق، والمنتجعات، ومواقع الأحداث والفعاليات العملاقة، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة «كين ريسيرش» لدراسات الأسواق. وقال جاكوب توماس، مدير عام شركة دوتكو تينانت، الهندسية في الإمارات، إن إكسبو 2020 دبي يشكل مثالاً حياً على مدى فاعلية وقدرة أنظمة الإنارة المختصة، والتجهيزات السمعية والبصرية، والإشارات الرقمية، وأنظمة التحكم والدعم على الارتقاء بتجربة الزوار والمواطنين إلى مستويات جديدة. وأضاف «تبدي المدن الذكية في الشرق الأوسط طلباً كبيراً على هذه التقنيات المتطورة، لتوجيه حركة المرور، وتحسين التكاليف والاستدامة، وبالنتيجة تعزيز سعادة ورفاهية المواطن».

وعلى صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا، سيرتفع معدل الإنفاق على التجهيزات السمعية البصرية المختصة بنسبة 50% إلى 12 مليار دولار عام 2022، وفقاً لنتائج لأحدث تقارير جمعية صناعة التقنيات السمعية والبصرية المتخصصة AVIXA، الجهة المشاركة في تنظيم قمة «إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا 2017». وستنظم فعاليات الدورة السابعة من «إنفوكوم الشرق الأوسط وأفريقيا» من 5 إلى 7 ديسمبر 2017، في مركز دبي التجاري العالمي.

من جانبه، قال كريستوفر دانلي، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات لدى شركة أونيلومين الأميركية لشاشات العرض LED: «باتت شاشات العرض LED تساهم في الارتقاء بتجارب المواطنين والضيوف في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بدءاً بأجهزة إنارة الشوارع الذكية، وصولاً إلى الشاشات الكبيرة الغامرة في دور السينما والملاعب، فهذه الشاشات تتميز بأنها اقتصادية، وتدعم مفاهيم الاستدامة، وبإمكانها توفير تجربة مشاهدة واضحة وأقرب ما تكون للحياة الواقعية».

وتحتاج هيئات المدن الذكية ومنظمو الأحداث والفعاليات العملاقة بشكل متزايد لتأمين أنظمة المراقبة التي توفرها لوحات التحكم بالخدمات ضمن الزمن الحقيقي بالأحداث أو بالمدن المعقدة.