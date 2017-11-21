49 ألف اشتراك جديد بخدمات الاتصالات خلال 8 أشهر

حاتم فاروق (أبوظبي)

نمت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» بنحو 48.5 ألف اشتراك خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل أكثر من 23.536 مليون اشتراك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 23.487 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك قد زادت لدى مشغلي الاتصالات بنحو 11.7 ألف اشتراك خلال ثمانية شهور، حيث ارتفعت من 19.905 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 19.916 مليون اشتراك بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بأن عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى شركتي «اتصالات» و«دو» زادت إلى 16.646 مليون اشتراك بنهاية أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.270 مليون اشتراك بنهاية الشهر نفسه.

كما سجلت اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات - دو» زيادة خلال ثمانية أشهر بلغت 25.6 ألف اشتراك بعدما شهدت ارتفاعاً من مليون و297 ألفاً و617 اشتراكاً في نهاية عام 2016 إلى مليون و323 ألفا و262 اشتراكا بنهاية أغسطس الماضي.

ووفقاً للبيانات، فقد شكلت اشتراكات «الإنترنت ذات النطاق العريض» الجانب الأعظم من الاشتراكات بعد أن سجلت مليونا و323 ألفا و32 اشتراكا بينما استمرت اشتراكات «الإنترنت عبر الخط الهاتفي» في التراجع لتبلغ 230 اشتراكاً فقط.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت زيادة بنحو 10 آلاف و137 اشتراكا دفعة واحدة حيث ارتفعت من مليونين و285 ألفاً و809 اشتراكات في نهاية ديسمبر الماضي.