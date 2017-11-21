49 ألف اشتراك جديد بخدمات الاتصالات خلال 8 أشهر

حاتم فاروق (أبوظبي)
نمت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» بنحو 48.5 ألف اشتراك خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل أكثر من 23.536 مليون اشتراك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 23.487 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وأوضحت الإحصاءات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك قد زادت لدى مشغلي الاتصالات بنحو 11.7 ألف اشتراك خلال ثمانية شهور، حيث ارتفعت من 19.905 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 19.916 مليون اشتراك بنهاية شهر أغسطس الماضي.
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كما سجلت اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات - دو» زيادة خلال ثمانية أشهر بلغت 25.6 ألف اشتراك بعدما شهدت ارتفاعاً من مليون و297 ألفاً و617 اشتراكاً في نهاية عام 2016 إلى مليون و323 ألفا و262 اشتراكا بنهاية أغسطس الماضي.
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وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت زيادة بنحو 10 آلاف و137 اشتراكا دفعة واحدة حيث ارتفعت من مليونين و285 ألفاً و809 اشتراكات في نهاية ديسمبر الماضي.