«اللولو» تفتتح فرعاً جديداً في الشارقة

الشارقـة (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو، أمس، خامس هايبر ماركت لها في إمارة الشارقة، لترفع بذلك إجمالي عدد فروعها إلى 139 محلياً وعالمياً.

افتتح مركز التسوق الجديد رسمياً الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي للشركة، وأشرف علي ام. ايه. المدير التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين في مجموعة شركات اللولو، والعديد من الشخصيات المرموقة ورجال أعمال بارزين.

بعد الافتتاح، اصطحب يوسف علي موسليام، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وكبار الشخصيات في جولة داخل الهايبر ماركت الجديد، وأطلعهم على مختلف الأقسام والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتمتع بها الهايبرماركت الجديد. وقال يوسف علي موسليام: «يعتبر هذا المتجر هو المتجر الخامس للمجموعة في إمارة الشارقة، وإننا سعداء جداً للدعم والرعاية التي تلقيناها من قادة وشيوخ ومواطني ومقيمي هذا البلد العظيم».

وأضاف: «لقد كانت سياستنا دائماً تتمثل في تقديم تجربة تسوق عالمية بالقرب من المتسوقين بدلاً من جعلهم يقودون لمسافات طويلة، الآن ومن خلال مكاتب التوريد والإمداد التابعة لنا والمنتشرة في أكثر من 37 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأقصى، فإننا مجهزون بالكامل لتلبية كل احتياجات متسوقينا من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية».

واختتم يوسف علي قائلاً: «مع افتتاح مركز التسوق الجديد، سيتمكن المواطنون والمقيمون في منطقة البحيرة والمناطق المجاورة لها التمتع بتجربة تسوق فريدة قريبة لهم وبأسعار أكثر تنافسية».

ويمتد الهايبر ماركت الجديد، وهو الفرع الـ 139 للمجموعة مساحة 100 ألف قدم مربعة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من قبل سكان منطقة البحيرة والمناطق المحيطة بها. وسيتم تخصيص قسم البقالة والسوبر ماركت في الطابق الأرضي، بينما يتم تخصيص الطابق الأول للأزياء والمفروشات والسلع المنزلية، والإلكترونيات، والإكسسوارات والأحذية وغيرها.

كما توجد ميزة أساسية في هذا السوق المفتتح حديثاً، حيث إنه يضم متجراً متميزاً يضم جميع المنتجات الغذائية «الخالية من أي مواد تسبب قلق للمستهلك» والتي تضم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين والخالية من اللكتوز، والخالية من الألبان، والخالية من الخميرة، والخالية من القمح والأغذية النباتية والعضوية، والخالية من الدسم، والخالية من الصويا، والخالية من الملح والأغذية غير المعدلة وراثياً، والخالية من البيض، والخالية من السكر والأغذية من دون مواد مضافة ومن دون مواد حافظة، والخالية من الدهون المهدرجة، وأغذية خاصة أخرى يتم استيرادها من مختلف أنحاء العالم.

كما يتميز الهايبر ماركت الجديد بوجود مجموعة من العلامات التجارية المعروفة مثل جواهر الوكاس، لولو للصرافة، جوهرة للمجوهرات، ملبار للذهب، صيدلية اللولو، وغيرها من العلامات التجارية البارزة.