منصور بن محمد يفتتح مشروع «مراسي ميناء راشد»

يوسف العربي (دبي)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مشروع «مراسي ميناء راشد» الوجهة العالمية الجديدة للسياحة البحرية والترفيهية على مساحة 13 ألف متر مربع، ويشمل المشروع على مراسي اليخوت والمراكب التي تتسع لأكثر من 5 آلاف مرسى تقام على ثلاث مراحل، تضم المرحلة الأولى 500 مرسى.

وتم الكشف عن خطة تنفيذ 20 ألف مرسى في المرحلة النهائية خلال السنوات القادمة، كما سيشمل المشروع منشآت سكنية تخدم أعضاء الطواقم البحرية بالإضافة إلى منشآت فندقية وقسم لاستقبال رحلات الطائرات البحرية الصغيرة المتنقلة داخل إمارة دبي وخارجها إلى المناطق الساحلية.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد الافتتاح، بجولة شملت أرجاء المشروع، رافقه خلالها سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث استمع سموه لشرح عن مرافق المشروع وتفرده عن المشاريع السياحية الأخرى ودورة في تعزيز القطاع السياحي عبر إحياء التراث البحري بروح عصرية وآفاق مستقبلية.

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