سوق التنين يحتفل باليوم الوطني



تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) يستعد سوق التنين للاحتفال باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات عبر جدول فعاليات حافل بالعروض الشائقة في الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2017. وسيحصل الزوار على فرصة مميزة للتعرّف إلى تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة العريق في القرية التراثية بسوق التنين ما بين 5:00 و10:00 مساءً، وفيها سيتم تقديم المأكولات والمشروبات الشعبية إلى جانب عرض الحرف اليدوية الإماراتية والإكسسوارات والثياب التقليدية. علاوة على ذلك سيتمكن الضيوف من التقاط الصور مع الصقر الملكي، الشعار الرسمي لدولة الإمارات. إضافة إلى ذلك، سيتمكن الجميع من الاستمتاع بمشاهدة أجمل الرقصات الإماراتية الشعبية وأداء الفرق الترفيهية المستوحاة من مختلف مناطق الدولة الإمارات مثل الليوا والحربية والأنديمه والهبان والعياله.