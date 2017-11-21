«الإمارات للمزادات» تنظم مزاداً علنياً على 50 رقماً مميزاً للوحات المركبات

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «الإمارات للمزادات»، تنظيم مزاد علني على 50 رقماً مميزاً للوحات المركبات الصادرة في إمارة عجمان يوم السبت المقبل في «فندق باهي قصر عجمان».
وقالت «الإمارات للمزادات» في بيان، أمس، إن جميع الأرقام المميزة المتاحة في هذا المزاد، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الإلكتروني، هي من الفئة (H) التي يتم طرحه ا للمرة الأولى في إمارة عجمان، وستكون مخصصة للبيع حصراً عبر المزادات.
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ومن أبرز الأرقام التي ستطرح في المزاد العلني ضمن فئة (H) الجديدة أيضاً الأرقام (100) و(101) و(999) و(1000) و(1010) و(7777) و(10000) و(11111) و(50000) و(50505) و(88088) و(90909) وغيرها العديد من الأرقام المميزة.
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وتوقع المناعي أن يشهد المزاد إقبالاً لافتاً من الجمهور من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات مركباتهم الخاصة ضمن الفئة الجديدة التي ستشكل علامة فارقة بحد ذاتها، نظراً لكون الحصول عليها لن يكون متاحاً إلا عبر المزادات العلنية أو الإلكترونية، مؤكداً التزام الشركة بتنظيم المزاد وفق أعلى المعايير المتبعة في تنظيم المزادات العلنية على مستوى العالم.