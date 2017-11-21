«العين للتسويق والإعلام» يستعرض فرص الاستثمار

العين (الاتحاد)

انطلقت أمس بفندق روتانا العين فعاليات منتدى العين الثاني للإعلام والتسويق 2017 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تقديم العون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من خلال طرح ومناقشة أفضل الممارسات التجارية المحسنة والمستدامة.

حضر افتتاح المنتدى عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجمع من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمهتمين.

وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة الغرفة إن المنتدى يأتي ضمن مبادرات غرفة أبوظبي لتشجيع رواد وشباب الأعمال المواطنين في مدينة العين على الاستثمار في قطاع الإعلام والتسويق، والتعرف إلى الفرص المتاحة في القطاعين في ظل الإمكانيات والتسهيلات التي توفرها الجهات المستثمرة في القطاعين الحيويين.

ولفت في كلمة إلى أن المنتدى يمثل فرصة مميزة للتلاقي والنقاش والخروج بأفضل التصورات والمقترحات حول كيفية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بما يعود بالخير والفائدة على شركاتنا ومؤسساتنا ومجتمعنا بصورة عامة.