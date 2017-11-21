«ديوا» تبحث التعاون مع «إنجي»

دبي (الاتحاد)

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا» مع إيزابيل كوشر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجي‏‭«‬، تعزيز ‬التعاون ‬وتبادل ‬أفضل ‬التجارب ‬والممارسات ‬والاطلاع ‬على ‬آخر ‬المستجدات ‬في ‬قطاع ‬الطاقة.

ورحب سعيد محمد الطاير بالوفد الفرنسي، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً أهم البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها الهيئة تحقيقاً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وتطرق لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في إمارة دبي، حيث تتمثل أولويتها الاستراتيجية بأمن إمدادات الطاقة، وأن تصبح دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، حيث تقوم الهيئة ببناء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

من ناحيته استعرض وفد شركة «إنجي» الفرنسية‏‭ ‬آخر ‬الحلول ‬والتقنيات ‬التي ‬تقدمها ‬الشركة ‬في ‬مجال ‬إنتاج ‬الطاقة، ‬وتطوير ‬الحلول ‬الذكية ‬والمستدامة ‬التي ‬تساهم ‬في ‬تعزيز ‬اقتصاد ‬منخفض ‬الكربون، ‬معرباً ‬عن ‬اهتمامه ‬في ‬المشاركة ‬بمشروعات ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬تحقيقاً ‬للنمو ‬المستدام ‬لإمارة ‬دبي.