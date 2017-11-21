«ديوا» تبحث التعاون مع «إنجي»

دبي (الاتحاد)
بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «ديوا» مع إيزابيل كوشر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجي«، تعزيز التعاون وتبادل أفضل التجارب والممارسات والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الطاقة.
ورحب سعيد محمد الطاير بالوفد الفرنسي، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً أهم البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها الهيئة تحقيقاً للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.
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من ناحيته استعرض وفد شركة «إنجي» الفرنسية آخر الحلول والتقنيات التي تقدمها الشركة في مجال إنتاج الطاقة، وتطوير الحلول الذكية والمستدامة التي تساهم في تعزيز اقتصاد منخفض الكربون، معرباً عن اهتمامه في المشاركة بمشروعات هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيقاً للنمو المستدام لإمارة دبي.