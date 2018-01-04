«الطيـران المـدنــي» تناقش بناء مهن مستدامة للشباب في قطاع الطيران

دبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب الحلقة الشبابية الأولى في قطاع الطيران بعنوان «الشباب والاستدامة في قطاع الطيران»، وذلك بمقر مبنى الهندسة التابع لطيران الإمارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إلى جانب كل من معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى أكثر من 80 شاباً من دولة الإمارات يمثلون مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية في قطاع الطيران.

واستهدف اللقاء مناقشة القضايا والتحديات التي يواجهها الشباب الإماراتي في بناء مهن مستدامة في قطاع الطيران مع اقتراح الحلول الممكنة للقضايا محل النقاش، كما ناقش الحضور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطوير الوظيفي المستدام، وكذلك مستقبل قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع.

وتطرقت الحلقة على وجه التحديد لعدد من المبادرات الرامية إلى مواءمة التعليم بشكل أعمق مع المهن المحتملة في قطاع الطيران، وأهمية تنظيم برامج تشجيعية للشباب الإماراتي لتولي المزيد من الوظائف الفنية وغير الفنية، حيث خرجت الحلقة بتوصيات عدة مثل إنشاء «مجلس شباب الطيران» وإدراج مواد تعريفية متعلقة بقطاع الطيران في برنامج الخدمة الوطنية.