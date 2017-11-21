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أكد أن الفائدة طالت الجميع

سهيل المزروعي: متفائلون بحدوث اتفاق تمديد خفض الإنتاج والأسعار الحالية منطقية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أعرب معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق تمديد خفض الإنتاج لعام آخر، وذلك خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» نهاية الشهر الجاري في فيينا.

وقال، خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين بوزارة الطاقة والصناعة في أبوظبي أمس، إن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج حققت فائدة للجميع، متوقعاً استمرار الالتزام بالخفض في حال الاتفاق على التمديد.

وأضاف: «الاجتماع المقبل يناقش التمديد، ونرى أن هناك حاجة لذلك»، منوهاً بأن تمديد الخفض يسمح بعودة الاستثمارات للقطاع مرة أخرى.

وتابع المزروعي:«أعتقد أن هناك رضا عاماً بنتائج اتفاق خفض الإنتاج، وأنه ليس من الصعب الوصول لاتفاق ولكن علينا أن ننتظر حتى الاجتماع»، مشيراً إلى أن الإمارات لم توقف استثماراتها في قطاع النفط والغاز لأنها تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية.

وقررت منظمة «أوبك» العام الماضي خفض إنتاجها النفطي للمرة الأولى منذ العام 2008، إلى 32.5 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي البالغ 33.24 مليون برميل يومياً، كما قررت في مايو الماضي تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018. ... المزيد
     
 

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