محمد محمود يهدي «الشارقة» كأس ناشئي الطاولة

الشارقة (الاتحاد)
أهدى محمد محمود لاعب فريق نادي الشارقة، ناديه كأس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الدولة الأولى لفردي الناشئين لكرة الطاولة للموسم 2017- 2018، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بنادي الشارقة بمشاركة 65 لاعبا.
وجاء تتويج محمود بعد تفوقه في النهائي على منافسه أحمد عامر المنصوري لاعب فريق المدام «مفاجأة البطولة»، بينما تقاسم المركز الثالث كل من أحمد حسين من الوصل وعبدالله يوسف من الشارقة، في البطولة التي شهدت منافسة قوية، ومفاجآت عديدة بخروج المصنف الأول زبير هاشم لاعب النصر من الدور ربع النهائي.
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من ناحية أخرى، تقام الجمعة المقبل بطولة الدولة الأولى لفردي الشباب بصالة نادي الوصل بمشاركة 30 لاعباً، يتقدمهم المصنف الأول صلاح الدين عبد الحميد من شباب الأهلي، والمصنف الثاني عيسى إبراهيم من النصر، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من البداية و حتى المباراة النهائية التي تقام في الخامسة مساء.