محمد محمود يهدي «الشارقة» كأس ناشئي الطاولة

الشارقة (الاتحاد)

أهدى محمد محمود لاعب فريق نادي الشارقة، ناديه كأس المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الدولة الأولى لفردي الناشئين لكرة الطاولة للموسم 2017- 2018، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بنادي الشارقة بمشاركة 65 لاعبا.

وجاء تتويج محمود بعد تفوقه في النهائي على منافسه أحمد عامر المنصوري لاعب فريق المدام «مفاجأة البطولة»، بينما تقاسم المركز الثالث كل من أحمد حسين من الوصل وعبدالله يوسف من الشارقة، في البطولة التي شهدت منافسة قوية، ومفاجآت عديدة بخروج المصنف الأول زبير هاشم لاعب النصر من الدور ربع النهائي.

في المقابل، نجح أحمد المنصوري لاعب المدام «غير المصنف» في الوصول إلى المباراة النهائية، بينما لم يجد محمد محمود نجم الشارقة الحالي ولاعب الشعب السابق، أي صعوبات في الفوز بجميع مبارياته من دون خسارة أي شوط، ليتوج على اللقب عن جدارة واستحقاق. وأشاد المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، بتتويج أحمد محمود بلقب فردي الناشئين الأولى، وقال «كرة الطاولة في الشارقة تسير على نهج بقية الألعاب الأخرى، وهي نتاج لرؤية مجلس الإدارة الشاملة والحريصة على الاهتمام الكبير»، لافتاً إلى أن اللقب انعكاس طبيعي للمشاركة الإيجابية لفريق النادي في بطولة المجر الدولية، والتي أسهمت في تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

من ناحية أخرى، تقام الجمعة المقبل بطولة الدولة الأولى لفردي الشباب بصالة نادي الوصل بمشاركة 30 لاعباً، يتقدمهم المصنف الأول صلاح الدين عبد الحميد من شباب الأهلي، والمصنف الثاني عيسى إبراهيم من النصر، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من البداية و حتى المباراة النهائية التي تقام في الخامسة مساء.