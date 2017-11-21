ولي عهد دبي يدعو إلى الابتكار في مشاريع التنمية

دبي (وام)

حث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جميع الأفراد والمؤسسات والجهات ذات الصلة على تنفيذ المشاريع حول العالم خاصة في دولة الإمارات على بذل المزيد من الجهود والإتيان بأفكار مبتكرة وخلاقة تسهم في مشاريع التنمية مراعية عوامل السلامة وحماية البيئة، ومواكبة تطور المدن وحاجة المجتمعات لمثل هذه المشاريع التي تساعد في إسعاد البشر وتوفير سبل الراحة والاطمئنان والسلامة للناس.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه الفائزين بجائزة حمدان بن محمد لإدارة المشاريع بدورتها الأولى، عقب حضوره الجلسة الافتتاحية الرسمية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي انطلق أمس بمشاركة 1500 خبير ومهندس ومدير من دولة الإمارات و36 دولة عربية وأجنبية مشاركة في هذا الحدث السنوي الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية ومن القطاع الخاص كرعاة ومشاركين.

وشاهد سموه - وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والحضور - فيلما مصورا حول مجمل المشاريع التطويرية والتنموية التي تنفذها دبي خاصة مشاريع البنية التحتية.

كما شاهد سموه والمشاركون في المنتدى والضيوف عرضا مرئيا حول مسيرة المنتدى الذي انطلق بتوجيهات من سموه منذ 4 سنوات وتضمن التعريف بجائزة حمدان بن محمد لإدارة المشاريع.