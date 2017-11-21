«إكس كات» تحتفل باليوم الوطني في دبي

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن استضافة وتنظيم منافسات جائزة دبي الكبرى 2017 الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- وذلك اعتبارا من 30 نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر المقبل. وتستضيف شواطئ دبي السباق على مسار جديد ينتظر أن يعتمد بشكله النهائي في الفترة المقبلة، وتنطلق الفعاليات بالتجارب الرسمية لجميع الزوارق، بينما ترتفع وتيرة التنافس في اليوم الأول من ديسمبر الذي يشهد إجراء تصفيات أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول في نفس اليوم بينما يقام في يوم الثاني الرئيسي الثاني. وأكد محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي «البطولة تكتسب أهمية كبيرة للنادي كون أن الحدث خرج من مياه الإمارات بعدما كان عبارة عن بطولة محلية، حتى انتقل إلى العالمية عام 2010 وما يزال النادي يلعب دورا محوريا في إنجاحه من خلال الدعم اللوجستي الذي يقدمه للاتحاد الدولي للزوارق السريعة بتوفير كامل المعدات وأيضا الحاويات الخاصة بالزوارق ومقار الفرق التي يمتلكها النادي والعديد من المعدات». وأضاف: «المنافسات تشهد حضورا متميزا من أبناء الدولة في الفرق المشاركة حيث ينافس زورقا الفيكتوري 3 وأبوظبي 5 على لقب الموسم ويحتل زورق الفيكتوري المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 137 نقطة ويأتي أبوظبي في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.
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