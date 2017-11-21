«إكس كات» تحتفل باليوم الوطني في دبي



تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) ‬أعلن ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬عن ‬استضافة ‬وتنظيم ‬منافسات ‬جائزة ‬دبي ‬الكبرى ‬2017 ‬الجولة ‬الرابعة ‬والختامية ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ‬-اكس ‬كات- ‬وذلك ‬اعتبارا ‬من 30 ‬نوفمبر ‬الجاري ‬وحتى ‬الثاني ‬من ديسمبر ‬المقبل. وتستضيف‎ ‬شواطئ ‬دبي السباق على ‬مسار ‬جديد ‬ينتظر ‬أن ‬يعتمد ‬بشكله ‬النهائي ‬في ‬الفترة ‬المقبلة، وتنطلق‎ ‬الفعاليات ‬بالتجارب ‬الرسمية ‬لجميع ‬الزوارق، بينما ‬ترتفع ‬وتيرة ‬التنافس ‬في ‬اليوم ‬الأول ‬من ‬ديسمبر ‬الذي ‬يشهد ‬إجراء ‬تصفيات ‬أفضل ‬توقيت ‬لتحديد ‬المنطلقين ‬في ‬السباق ‬الرئيسي ‬الأول ‬في ‬نفس ‬اليوم ‬بينما ‬يقام ‬في ‬يوم ‬الثاني ‬‬الرئيسي ‬الثاني. وأكد‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬المدير ‬التنفيذي «‬البطولة ‬تكتسب ‬أهمية ‬كبيرة ‬للنادي ‬كون ‬أن ‬الحدث ‬خرج ‬من ‬مياه ‬الإمارات ‬بعدما ‬كان ‬عبارة عن بطولة ‬محلية، ‬حتى ‬انتقل ‬إلى ‬العالمية ‬عام ‬2010 ‬وما ‬يزال ‬النادي ‬يلعب ‬دورا ‬محوريا ‬في ‬إنجاحه ‬من ‬خلال ‬الدعم ‬اللوجستي ‬الذي ‬يقدمه ‬للاتحاد ‬الدولي ‬للزوارق ‬السريعة ‬بتوفير ‬كامل ‬المعدات ‬وأيضا ‬الحاويات ‬الخاصة ‬بالزوارق ‬ومقار ‬الفرق ‬التي ‬يمتلكها ‬النادي ‬والعديد ‬من ‬المعدات». وأضاف‎: «المنافسات ‬‬تشهد حضورا ‬متميزا ‬من ‬أبناء ‬الدولة ‬في ‬الفرق ‬المشاركة ‬حيث ‬ينافس ‬زورقا ‬الفيكتوري ‬3 ‬وأبوظبي ‬5 ‬على ‬لقب ‬الموسم ‬ويحتل ‬زورق ‬الفيكتوري ‬المركز ‬الثاني ‬في ‬الترتيب ‬العام ‬برصيد ‬137 ‬نقطة ‬ويأتي ‬أبوظبي ‬في ‬المركز ‬الثالث ‬برصيد ‬116 ‬نقطة.