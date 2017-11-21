أكاديمية أبوظبي القضائية تنظم ورشة حول «التحكيم الرياضي»

أبوظبي (وام)

تنظم أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي «CAS» اليوم وغداً ورشة عمل بعنوان «محكمة التحكيم الرياضي بلوزان: القواعد القانونية والمبادئ القضائية وكيف تصبح محكماً أمامها».

ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار توجه دائرة القضاء في أبوظبي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة لدعم التحكيم كأحد بدائل التقاضي، وفي سياق التعريف بأبرز المؤسسات والأجهزة المعنية بالتحكيم الرياضي.

وتغطي الورشة دور محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، وآليات التقاضي فيها، وكيف يمكن للمعنيين أن يتأهلوا ليصبحوا محكمين أمامها، إذ يشمل التسجيل في الورشة التي تعقد في مقر الأكاديمية بدائرة القضاء، عدداً من المعنيين بالقضايا الرياضية من المحكمين الرياضيين والمحامين ودارسي القانون الرياضي ومنتسبي الاتحادات الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

كما تتعرض الورشة لأبرز وأهم التشريعات القانونية في المجال الرياضي وتقدم كذلك على نحو عملي عددا من القضايا التي تم تناولها للمشاركين.

وتتضمن الورشة عدداً من الفعاليات من بينها زيارة ميدانية لمركز التحكيم الرياضي في أبوظبي «كاس»، والذي يعد أول مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج سويسرا، إذ وقعت دائرة القضاء والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي في عام 2012 اتفاقية لإنشاء مقر للمحكمة التابعة للمجلس في مدينة أبوظبي، وذلك بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.