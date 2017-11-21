مشاركة إماراتية مميزة في «حكام آسيا»

دبي (الاتحاد)

يختتم اليوم الحكمان الإماراتيان أحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح، بالإضافة إلى محمد منصور سلطان التقني الأول بإدارة الحكام، مشاركتهم في أولى مجموعة محاضرات أكاديمية الحكام، بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي شارك فيها 42 حكماً وحكمة، من 27 اتحاداً وطنياً في الدورة التمهيدية لعام 2017، حيث سيخضع المشاركون لبرنامج يستمر على مدار أربع سنوات يتضمن جوانب فنية وبدنية ونفسية.

وكان الاتحاد الآسيوي احتفل يوم الأربعاء الماضي بإطلاق الأكاديمية والإعلان عنها، كأول أكاديمية للحكام في العالم تتبع لاتحاد قاري، وجاءت فكرة إنشائها، بهدف ضمان مواصلة تميز الأجيال المستقبلية للحكام الآسيويين على المستوى العالمي، وتأكيداً على الريادة العالمية للاتحاد الآسيوي في تطوير المواهب للحكام الجدد، والارتقاء أكثر ببرامج تطوير وتدريب الحكام التابعين للاتحادات الوطنية.

وتركز الأكاديمية على اكتشاف المواهب في التحكيم والعمل على تطويرها، وذلك بالاعتماد على منهاج شمولي تحت إشراف مجموعة من أفضل المحاضرين، ومن أجل توفير فرص متكافئة للجميع، قام الاتحاد الآسيوي في شهر أغسطس الماضي، بفتح المجال أمام جميع الاتحادات الوطنية من أجل تقديم مرشحيها للانضمام إلى الأكاديمية.

وشهد حفل إطلاق الأكاديمية مجموعة من أبرز الحكام في تاريخ قارة آسيا، ممن سبق لهم المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، ومن ضمنهم عميد الصافرة الإماراتية المونديالي علي بوجسيم، إلى جانب حضور علي حمد عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، الذي وجهت له دعوة حضور الافتتاح.

دورة «قضاة الملاعب» تنطلق في دبي

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الدورة الأولى لحكام النخبة في القارة الآسيوية، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ويستضيفها اتحاد الكرة في دبي حتى 30 نوفمبر الجاري، وبحضور ما يزيد على 70 حكماً وحكمة من مختلف دول القارة الآسيوية، حيث يقسم برنامجها المتقدم إلى دورتين الأولى تنطلق اليوم وتختتم الجمعة المقبل، والثانية تبدأ الأحد المقبل وحتى نهاية الشهر. افتتح الدورة أحمد بهادر الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اتحاد الكرة، بحضور المونديالي الإماراتي السابق علي بو جسيم، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، وألقى الأمين العام المساعد للشؤون للإدارية والمالية كلمة الافتتاح، مرحباً بجميع القائمين على الدورة من الاتحاد الآسيوي وأيضاً الحكام المشاركين فيها، متمنياً التوفيق والنجاح في هذا البرنامج المهم وتحقيق الهدف من المشاركة فيه وهو الارتقاء بالمستوى التحكيمي لقضاة ملاعب القارة الآسيوية.