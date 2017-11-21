المرزوقي يعيد كتابة التاريخ مع «الحصن»

أسامة أحمد (الشارقة)

أعاد محمد المرزوقي مدرب دبا الحصن لكرة الصالات كتابة التاريخ، عندما قاد فريقه إلى الفوز بكأس الاتحاد، ثانية مسابقات الموسم، على حساب الظفرة 7 - 6، بركلات الترجيح في المباراة النهائية بصالة نادي الشارقة، مساء أمس الأول، بعد التتويج الأول باللقب نفسه موسم 2010 - 2011.

وكان المرزوقي الأسعد، بعد إطلاق الحكم لصفارة النهائي بالصالة البيضاوية، من منطلق أنه أول مدرب مواطن يتذوق حلاوة الإنجاز هذا الموسم، ليهدي فريقه لقبين مدرباً، والظهور معه في المباريات النهائية 4 مرات على الصعيد المحلي، كما قاده إلى المركز الرابع خلال مشاركة الحصن في البطولة الآسيوية بتايلاند عام 2016. يملك المرزوقي مسيرة من العطاء خلال مسيرته لاعباً ومدرباً، حيث شارك مع الحصن في أول موسم للصالات، ووصل معه إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعمل مساعداً لمدرب المنتخب الأول 3 سنوات مواسم 2011،2012، 2013، ومساعداً لمدرب دبا الحصن لكرة القدم لمدة عام، وحالياً يقوم بمهمتي تدريب فريق الصالات، والمشرف الفني للمراحل السنية لكرة القدم بنادي دبا الحصن.

ووجه المرزوقي الشكر إلى إدارة دبا الحصن، على دعم المدرب المواطن، ومنحه الثقة كاملة، من أجل تحقيق النجاح، مما يضاعف من مسؤوليته لترك بصمة على بساط «المستطيل الأخضر» أو «الصالات»، مؤكداً أن حصول فريقه على كأس الاتحاد لكرة الصالات لم يأتِ من فراغ، وإنما نتاج منطقي للجهد المبذول على الصعد كافة، وترجمه اللاعبون في حصد نتائج إيجابية أهلتهم للوصول إلى منصة التتويج في ثاني مسابقات الموسم.

وقال: إن جميع اللاعبين أبلوا بلاءً حسناً خلال مشاركة الفريق في كأس الاتحاد، مما كان له المردود الإيجابي على المحصلة النهائية بحصد اللقب، خصوصاً أن الفريق الذي أشتهر بالوجود في النهائيات، ويؤكد أنه على الطريق الصحيح لتحقيق طموحاته.